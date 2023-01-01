متكال موزمبيقي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MZN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
1301.09 btn

1.00000 MZN = 1.30109 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.964718.3626
1GBP1.15311.2292102.181.656531.915841.112321.1719
1USD0.9380.813537183.1271.347651.55860.904917.2241
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621190.01874970.01088580.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / نغولتروم بوتاني
1 MZN1.30109 BTN
5 MZN6.50545 BTN
10 MZN13.01090 BTN
20 MZN26.02180 BTN
50 MZN65.05450 BTN
100 MZN130.10900 BTN
250 MZN325.27250 BTN
500 MZN650.54500 BTN
1000 MZN1301.09000 BTN
2000 MZN2602.18000 BTN
5000 MZN6505.45000 BTN
10000 MZN13010.90000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ميثامبيكان
1 BTN0.76859 MZN
5 BTN3.84293 MZN
10 BTN7.68586 MZN
20 BTN15.37172 MZN
50 BTN38.42930 MZN
100 BTN76.85860 MZN
250 BTN192.14650 MZN
500 BTN384.29300 MZN
1000 BTN768.58600 MZN
2000 BTN1537.17200 MZN
5000 BTN3842.93000 MZN
10000 BTN7685.86000 MZN