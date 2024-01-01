Mozambik metikalinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MZN → BTN çevirin

1.000 mzn
1.298,47 btn

1.00000 MZN = 1.29847 BTN

14:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856661.0768589.4031.455471.653510.9476918.3972
1 GBP1.1673211.25705104.3641.699031.930211.1062621.4758
1 USD0.928650.795513183.02271.35161.535510.8800517.0843
1 INR0.01118530.009581880.012044910.01627990.0184950.01060010.205779

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Mozambik metikalinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

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MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Bhutan Ngultrumu
1 MZN1.29847 BTN
5 MZN6.49235 BTN
10 MZN12.98470 BTN
20 MZN25.96940 BTN
50 MZN64.92350 BTN
100 MZN129.84700 BTN
250 MZN324.61750 BTN
500 MZN649.23500 BTN
1000 MZN1298.47000 BTN
2000 MZN2596.94000 BTN
5000 MZN6492.35000 BTN
10000 MZN12984.70000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Mozambik Metikali
1 BTN0.77014 MZN
5 BTN3.85068 MZN
10 BTN7.70137 MZN
20 BTN15.40274 MZN
50 BTN38.50685 MZN
100 BTN77.01370 MZN
250 BTN192.53425 MZN
500 BTN385.06850 MZN
1000 BTN770.13700 MZN
2000 BTN1540.27400 MZN
5000 BTN3850.68500 MZN
10000 BTN7701.37000 MZN