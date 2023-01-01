كواشا ملاوية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MWK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
33.76 uah

1.00000 MWK = 0.03376 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MWK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 UAH
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661860.9647518.367
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915911.1122321.1748
1USD0.937850.813504183.1271.34781.55860.904817.2258
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874970.01088460.207223

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Malawian Kwacha / هريفنيا الأوكرانية
1 MWK0.03376 UAH
5 MWK0.16879 UAH
10 MWK0.33758 UAH
20 MWK0.67517 UAH
50 MWK1.68792 UAH
100 MWK3.37585 UAH
250 MWK8.43962 UAH
500 MWK16.87925 UAH
1000 MWK33.75850 UAH
2000 MWK67.51700 UAH
5000 MWK168.79250 UAH
10000 MWK337.58500 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Malawian Kwacha
1 UAH29.62210 MWK
5 UAH148.11050 MWK
10 UAH296.22100 MWK
20 UAH592.44200 MWK
50 UAH1481.10500 MWK
100 UAH2962.21000 MWK
250 UAH7405.52500 MWK
500 UAH14811.05000 MWK
1000 UAH29622.10000 MWK
2000 UAH59244.20000 MWK
5000 UAH148110.50000 MWK
10000 UAH296221.00000 MWK