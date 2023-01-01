كواشا ملاوية إلى نيراس نيجيري

تحويل MWK إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
709.38 ngn

1.00000 MWK = 0.70937 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:44 UTC
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MWK إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436761.661650.964518.3617
1GBP1.1529411.22925102.1841.656481.915761.1120121.1697
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558480.904617.2216
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874820.01088210.207172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / النيرة النيجيرية
1 MWK0.70937 NGN
5 MWK3.54688 NGN
10 MWK7.09375 NGN
20 MWK14.18750 NGN
50 MWK35.46875 NGN
100 MWK70.93750 NGN
250 MWK177.34375 NGN
500 MWK354.68750 NGN
1000 MWK709.37500 NGN
2000 MWK1418.75000 NGN
5000 MWK3546.87500 NGN
10000 MWK7093.75000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Malawian Kwacha
1 NGN1.40969 MWK
5 NGN7.04845 MWK
10 NGN14.09690 MWK
20 NGN28.19380 MWK
50 NGN70.48450 MWK
100 NGN140.96900 MWK
250 NGN352.42250 MWK
500 NGN704.84500 MWK
1000 NGN1409.69000 MWK
2000 NGN2819.38000 MWK
5000 NGN7048.45000 MWK
10000 NGN14096.90000 MWK