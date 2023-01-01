كواشا ملاوية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MWK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٠١٫٣٢ bdt

1.00000 MWK = 0.10132 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436811.661140.9645518.3702
1GBP1.1528711.22925102.1841.656541.915171.11221.1795
1USD0.93790.813504183.1271.34761.5580.9046517.2296
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621130.01874240.01088270.207268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Bangladeshi Taka
1 MWK0.10132 BDT
5 MWK0.50658 BDT
10 MWK1.01316 BDT
20 MWK2.02632 BDT
50 MWK5.06580 BDT
100 MWK10.13160 BDT
250 MWK25.32900 BDT
500 MWK50.65800 BDT
1000 MWK101.31600 BDT
2000 MWK202.63200 BDT
5000 MWK506.58000 BDT
10000 MWK1013.16000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Malawian Kwacha
1 BDT9.87007 MWK
5 BDT49.35035 MWK
10 BDT98.70070 MWK
20 BDT197.40140 MWK
50 BDT493.50350 MWK
100 BDT987.00700 MWK
250 BDT2467.51750 MWK
500 BDT4935.03500 MWK
1000 BDT9870.07000 MWK
2000 BDT19740.14000 MWK
5000 BDT49350.35000 MWK
10000 BDT98700.70000 MWK