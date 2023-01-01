روبية موريشية إلى فرنك غرب إفريقي
تحويل MUR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك غرب إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
|1 MUR
|13.80180 XOF
|5 MUR
|69.00900 XOF
|10 MUR
|138.01800 XOF
|20 MUR
|276.03600 XOF
|50 MUR
|690.09000 XOF
|100 MUR
|1380.18000 XOF
|250 MUR
|3450.45000 XOF
|500 MUR
|6900.90000 XOF
|1000 MUR
|13801.80000 XOF
|2000 MUR
|27603.60000 XOF
|5000 MUR
|69009.00000 XOF
|10000 MUR
|138018.00000 XOF