روبية موريشية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MUR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٣٬٨٠٢ xof

1.00000 MUR = 13.80180 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MUR13.80180 XOF
5 MUR69.00900 XOF
10 MUR138.01800 XOF
20 MUR276.03600 XOF
50 MUR690.09000 XOF
100 MUR1380.18000 XOF
250 MUR3450.45000 XOF
500 MUR6900.90000 XOF
1000 MUR13801.80000 XOF
2000 MUR27603.60000 XOF
5000 MUR69009.00000 XOF
10000 MUR138018.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Mauritian Rupee
1 XOF0.07245 MUR
5 XOF0.36227 MUR
10 XOF0.72454 MUR
20 XOF1.44909 MUR
50 XOF3.62272 MUR
100 XOF7.24544 MUR
250 XOF18.11360 MUR
500 XOF36.22720 MUR
1000 XOF72.45440 MUR
2000 XOF144.90880 MUR
5000 XOF362.27200 MUR
10000 XOF724.54400 MUR