500 فرنك غرب إفريقي إلى روبية موريشية

تحويل XOF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

500 xof
36.52 mur

1.00000 XOF = 0.07303 MUR

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8050561.367950.92141.5359810.15511.34995844.512
1 GBP1.2421511.69921.144561.9079212.61421.676841049.01
1 CAD0.7310210.58851310.6735661.122837.423590.986842617.356
1 EUR1.08530.87371.4846411.66711.02131.4651916.549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Mauritian Rupee
1 XOF0.07303 MUR
5 XOF0.36516 MUR
10 XOF0.73031 MUR
20 XOF1.46063 MUR
50 XOF3.65157 MUR
100 XOF7.30314 MUR
250 XOF18.25785 MUR
500 XOF36.51570 MUR
1000 XOF73.03140 MUR
2000 XOF146.06280 MUR
5000 XOF365.15700 MUR
10000 XOF730.31400 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MUR13.69270 XOF
5 MUR68.46350 XOF
10 MUR136.92700 XOF
20 MUR273.85400 XOF
50 MUR684.63500 XOF
100 MUR1369.27000 XOF
250 MUR3423.17500 XOF
500 MUR6846.35000 XOF
1000 MUR13692.70000 XOF
2000 MUR27385.40000 XOF
5000 MUR68463.50000 XOF
10000 MUR136927.00000 XOF