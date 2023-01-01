روبية موريشية إلى روبية سيشيلية

تحويل MUR إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٣٢٢٫٣٣ scr

1.00000 MUR = 0.32233 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / روبية سيشيل
1 MUR0.32233 SCR
5 MUR1.61167 SCR
10 MUR3.22334 SCR
20 MUR6.44668 SCR
50 MUR16.11670 SCR
100 MUR32.23340 SCR
250 MUR80.58350 SCR
500 MUR161.16700 SCR
1000 MUR322.33400 SCR
2000 MUR644.66800 SCR
5000 MUR1611.67000 SCR
10000 MUR3223.34000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Mauritian Rupee
1 SCR3.10237 MUR
5 SCR15.51185 MUR
10 SCR31.02370 MUR
20 SCR62.04740 MUR
50 SCR155.11850 MUR
100 SCR310.23700 MUR
250 SCR775.59250 MUR
500 SCR1551.18500 MUR
1000 SCR3102.37000 MUR
2000 SCR6204.74000 MUR
5000 SCR15511.85000 MUR
10000 SCR31023.70000 MUR