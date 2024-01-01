Mauritius rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile MUR → SCR çevirin

1.000 mur
290,10 scr

1.00000 MUR = 0.29010 SCR

13:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567251.0761589.35761.455331.651680.9484118.364
1 GBP1.1672411.25605104.2951.698621.927791.1070221.4339
1 USD0.929250.796147183.03451.352351.53480.881317.0645
1 INR0.0111910.009588140.012043210.01628660.01848390.01061370.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 MUR0.29010 SCR
5 MUR1.45050 SCR
10 MUR2.90101 SCR
20 MUR5.80202 SCR
50 MUR14.50505 SCR
100 MUR29.01010 SCR
250 MUR72.52525 SCR
500 MUR145.05050 SCR
1000 MUR290.10100 SCR
2000 MUR580.20200 SCR
5000 MUR1450.50500 SCR
10000 MUR2901.01000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mauritius Rupisi
1 SCR3.44707 MUR
5 SCR17.23535 MUR
10 SCR34.47070 MUR
20 SCR68.94140 MUR
50 SCR172.35350 MUR
100 SCR344.70700 MUR
250 SCR861.76750 MUR
500 SCR1723.53500 MUR
1000 SCR3447.07000 MUR
2000 SCR6894.14000 MUR
5000 SCR17235.35000 MUR
10000 SCR34470.70000 MUR