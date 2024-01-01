10 bin Mauritius rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile MUR → SCR çevirin

10.000 mur
2.873,13 scr

1,000 MUR = 0,2873 SCR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 MUR0,28731 SCR
5 MUR1,43656 SCR
10 MUR2,87313 SCR
20 MUR5,74626 SCR
50 MUR14,36565 SCR
100 MUR28,73130 SCR
250 MUR71,82825 SCR
500 MUR143,65650 SCR
1000 MUR287,31300 SCR
2000 MUR574,62600 SCR
5000 MUR1.436,56500 SCR
10000 MUR2.873,13000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mauritius Rupisi
1 SCR3,48052 MUR
5 SCR17,40260 MUR
10 SCR34,80520 MUR
20 SCR69,61040 MUR
50 SCR174,02600 MUR
100 SCR348,05200 MUR
250 SCR870,13000 MUR
500 SCR1.740,26000 MUR
1000 SCR3.480,52000 MUR
2000 SCR6.961,04000 MUR
5000 SCR17.402,60000 MUR
10000 SCR34.805,20000 MUR