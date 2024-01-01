5.000 Seyşeller rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → MUR çevirin

5.000 scr
15.599,30 mur

1,000₨ SCR = 3,120₨ MUR

13:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,58973,5897
Düşük3,11993,1199
Ortalama3,37993,4019
Değişim-8.54%-8.58%
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1 SCR → MUR istatistikleri

SCR → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5897, en düşük 3,1199 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3799 oldu. SCR → MUR kurundaki değişiklik -8.54 değerindeydi.

SCR → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5897, en düşük 3,1199 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4019 oldu. SCR → MUR kurundaki değişiklik -8.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,3041,5091,6670,94120,699
1 GBP1,17711,283107,4231,7761,9611,10724,353
1 USD0,9170,78183,7611,3851,5290,86318,989
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mauritius Rupisi
1 SCR3,11986 MUR
5 SCR15,59930 MUR
10 SCR31,19860 MUR
20 SCR62,39720 MUR
50 SCR155,99300 MUR
100 SCR311,98600 MUR
250 SCR779,96500 MUR
500 SCR1.559,93000 MUR
1000 SCR3.119,86000 MUR
2000 SCR6.239,72000 MUR
5000 SCR15.599,30000 MUR
10000 SCR31.198,60000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 MUR0,32053 SCR
5 MUR1,60264 SCR
10 MUR3,20528 SCR
20 MUR6,41056 SCR
50 MUR16,02640 SCR
100 MUR32,05280 SCR
250 MUR80,13200 SCR
500 MUR160,26400 SCR
1000 MUR320,52800 SCR
2000 MUR641,05600 SCR
5000 MUR1.602,64000 SCR
10000 MUR3.205,28000 SCR