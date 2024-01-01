20 روبية موريشية إلى روبية سيشيلية

تحويل MUR إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
5.97 scr

1.00000 MUR = 0.29828 SCR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / روبية سيشيل
1 MUR0.29828 SCR
5 MUR1.49140 SCR
10 MUR2.98279 SCR
20 MUR5.96558 SCR
50 MUR14.91395 SCR
100 MUR29.82790 SCR
250 MUR74.56975 SCR
500 MUR149.13950 SCR
1000 MUR298.27900 SCR
2000 MUR596.55800 SCR
5000 MUR1491.39500 SCR
10000 MUR2982.79000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Mauritian Rupee
1 SCR3.35257 MUR
5 SCR16.76285 MUR
10 SCR33.52570 MUR
20 SCR67.05140 MUR
50 SCR167.62850 MUR
100 SCR335.25700 MUR
250 SCR838.14250 MUR
500 SCR1676.28500 MUR
1000 SCR3352.57000 MUR
2000 SCR6705.14000 MUR
5000 SCR16762.85000 MUR
10000 SCR33525.70000 MUR