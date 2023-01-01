روبية موريشية إلى ريال سعودي

تحويل MUR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
84.00 sar

1.00000 MUR = 0.08400 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ريال سعودي
1 MUR0.08400 SAR
5 MUR0.42001 SAR
10 MUR0.84002 SAR
20 MUR1.68004 SAR
50 MUR4.20011 SAR
100 MUR8.40022 SAR
250 MUR21.00055 SAR
500 MUR42.00110 SAR
1000 MUR84.00220 SAR
2000 MUR168.00440 SAR
5000 MUR420.01100 SAR
10000 MUR840.02200 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Mauritian Rupee
1 SAR11.90440 MUR
5 SAR59.52200 MUR
10 SAR119.04400 MUR
20 SAR238.08800 MUR
50 SAR595.22000 MUR
100 SAR1190.44000 MUR
250 SAR2976.10000 MUR
500 SAR5952.20000 MUR
1000 SAR11904.40000 MUR
2000 SAR23808.80000 MUR
5000 SAR59522.00000 MUR
10000 SAR119044.00000 MUR