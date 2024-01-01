Mauritius rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MUR → SAR çevirin

1.000 mur
81,54 sar

1.00000 MUR = 0.08154 SAR

13:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7964320.929551.5356318.98681.352851.34683.0341
1 GBP1.255611.167171.9281323.83981.698641.69004104.258
1 EUR1.075750.85677511.6519520.42511.455331.4479689.3239
1 AUD0.65120.5186370.605345112.36420.8809760.87651554.0718

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Arabistan Riyali
1 MUR0.08154 SAR
5 MUR0.40769 SAR
10 MUR0.81538 SAR
20 MUR1.63076 SAR
50 MUR4.07690 SAR
100 MUR8.15380 SAR
250 MUR20.38450 SAR
500 MUR40.76900 SAR
1000 MUR81.53800 SAR
2000 MUR163.07600 SAR
5000 MUR407.69000 SAR
10000 MUR815.38000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mauritius Rupisi
1 SAR12.26420 MUR
5 SAR61.32100 MUR
10 SAR122.64200 MUR
20 SAR245.28400 MUR
50 SAR613.21000 MUR
100 SAR1226.42000 MUR
250 SAR3066.05000 MUR
500 SAR6132.10000 MUR
1000 SAR12264.20000 MUR
2000 SAR24528.40000 MUR
5000 SAR61321.00000 MUR
10000 SAR122642.00000 MUR