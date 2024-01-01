bin Arabistan riyalinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → MUR çevirin

1.000 sar
12.448,80 mur

1,000SR SAR = 12,45₨ MUR

09:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,108713,1087
Düşük12,415912,2336
Ortalama12,624112,5643
Değişim-1.42%0.24%
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1 SAR → MUR istatistikleri

SAR → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,1087, en düşük 12,4159 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,6241 oldu. SAR → MUR kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.

SAR → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,1087, en düşük 12,2336 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,5643 oldu. SAR → MUR kurundaki değişiklik 0.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,759278,91,3880,92458,0481,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,356200,97310,66641,8291,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mauritius Rupisi
1 SAR12,44880 MUR
5 SAR62,24400 MUR
10 SAR124,48800 MUR
20 SAR248,97600 MUR
50 SAR622,44000 MUR
100 SAR1.244,88000 MUR
250 SAR3.112,20000 MUR
500 SAR6.224,40000 MUR
1000 SAR12.448,80000 MUR
2000 SAR24.897,60000 MUR
5000 SAR62.244,00000 MUR
10000 SAR124.488,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Arabistan Riyali
1 MUR0,08033 SAR
5 MUR0,40165 SAR
10 MUR0,80329 SAR
20 MUR1,60658 SAR
50 MUR4,01645 SAR
100 MUR8,03290 SAR
250 MUR20,08225 SAR
500 MUR40,16450 SAR
1000 MUR80,32900 SAR
2000 MUR160,65800 SAR
5000 MUR401,64500 SAR
10000 MUR803,29000 SAR