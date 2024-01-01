5 روبية موريشية إلى ريال سعودي

تحويل MUR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

5 mur
0.40 sar

1.00000 MUR = 0.08092 SAR

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ريال سعودي
1 MUR0.08092 SAR
5 MUR0.40461 SAR
10 MUR0.80922 SAR
20 MUR1.61844 SAR
50 MUR4.04610 SAR
100 MUR8.09221 SAR
250 MUR20.23053 SAR
500 MUR40.46105 SAR
1000 MUR80.92210 SAR
2000 MUR161.84420 SAR
5000 MUR404.61050 SAR
10000 MUR809.22100 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Mauritian Rupee
1 SAR12.35760 MUR
5 SAR61.78800 MUR
10 SAR123.57600 MUR
20 SAR247.15200 MUR
50 SAR617.88000 MUR
100 SAR1235.76000 MUR
250 SAR3089.40000 MUR
500 SAR6178.80000 MUR
1000 SAR12357.60000 MUR
2000 SAR24715.20000 MUR
5000 SAR61788.00000 MUR
10000 SAR123576.00000 MUR