روبية موريشية إلى متكال موزمبيقي

تحويل MUR إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٬٤٢٩٫٥٦ mzn

1.00000 MUR = 1.42956 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ميثامبيكان
1 MUR1.42956 MZN
5 MUR7.14780 MZN
10 MUR14.29560 MZN
20 MUR28.59120 MZN
50 MUR71.47800 MZN
100 MUR142.95600 MZN
250 MUR357.39000 MZN
500 MUR714.78000 MZN
1000 MUR1429.56000 MZN
2000 MUR2859.12000 MZN
5000 MUR7147.80000 MZN
10000 MUR14295.60000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Mauritian Rupee
1 MZN0.69951 MUR
5 MZN3.49757 MUR
10 MZN6.99514 MUR
20 MZN13.99028 MUR
50 MZN34.97570 MUR
100 MZN69.95140 MUR
250 MZN174.87850 MUR
500 MZN349.75700 MUR
1000 MZN699.51400 MUR
2000 MZN1399.02800 MUR
5000 MZN3497.57000 MUR
10000 MZN6995.14000 MUR