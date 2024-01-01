Mauritius rupisinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile MUR → MZN çevirin

1.000 mur
1.390,06 mzn

1.00000 MUR = 1.39006 MZN

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7962730.92951.5350418.9751.35271.345883.0331
1 GBP1.2558511.167321.9277823.82981.698791.69012104.277
1 EUR1.075850.85666511.6514720.41431.45531.4478889.3312
1 AUD0.651450.5187320.605521112.36130.8812160.87672154.0919

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Mozambik Metikali
1 MUR1.39006 MZN
5 MUR6.95030 MZN
10 MUR13.90060 MZN
20 MUR27.80120 MZN
50 MUR69.50300 MZN
100 MUR139.00600 MZN
250 MUR347.51500 MZN
500 MUR695.03000 MZN
1000 MUR1390.06000 MZN
2000 MUR2780.12000 MZN
5000 MUR6950.30000 MZN
10000 MUR13900.60000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Mauritius Rupisi
1 MZN0.71939 MUR
5 MZN3.59696 MUR
10 MZN7.19393 MUR
20 MZN14.38786 MUR
50 MZN35.96965 MUR
100 MZN71.93930 MUR
250 MZN179.84825 MUR
500 MZN359.69650 MUR
1000 MZN719.39300 MUR
2000 MZN1438.78600 MUR
5000 MZN3596.96500 MUR
10000 MZN7193.93000 MUR