2000 روبية موريشية إلى متكال موزمبيقي

تحويل MUR إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mur
2,764.34 mzn

1.00000 MUR = 1.38217 MZN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ميثامبيكان
1 MUR1.38217 MZN
5 MUR6.91085 MZN
10 MUR13.82170 MZN
20 MUR27.64340 MZN
50 MUR69.10850 MZN
100 MUR138.21700 MZN
250 MUR345.54250 MZN
500 MUR691.08500 MZN
1000 MUR1382.17000 MZN
2000 MUR2764.34000 MZN
5000 MUR6910.85000 MZN
10000 MUR13821.70000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Mauritian Rupee
1 MZN0.72350 MUR
5 MZN3.61750 MUR
10 MZN7.23501 MUR
20 MZN14.47002 MUR
50 MZN36.17505 MUR
100 MZN72.35010 MUR
250 MZN180.87525 MUR
500 MZN361.75050 MUR
1000 MZN723.50100 MUR
2000 MZN1447.00200 MUR
5000 MZN3617.50500 MUR
10000 MZN7235.01000 MUR