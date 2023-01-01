روبية موريشية إلى بيزو مكسيكي

تحويل MUR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
385.91 mxn

1.00000 MUR = 0.38591 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:15 UTC
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MUR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Mexican Peso
1 MUR0.38591 MXN
5 MUR1.92956 MXN
10 MUR3.85913 MXN
20 MUR7.71826 MXN
50 MUR19.29565 MXN
100 MUR38.59130 MXN
250 MUR96.47825 MXN
500 MUR192.95650 MXN
1000 MUR385.91300 MXN
2000 MUR771.82600 MXN
5000 MUR1929.56500 MXN
10000 MUR3859.13000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Mauritian Rupee
1 MXN2.59126 MUR
5 MXN12.95630 MUR
10 MXN25.91260 MUR
20 MXN51.82520 MUR
50 MXN129.56300 MUR
100 MXN259.12600 MUR
250 MXN647.81500 MUR
500 MXN1295.63000 MUR
1000 MXN2591.26000 MUR
2000 MXN5182.52000 MUR
5000 MXN12956.30000 MUR
10000 MXN25912.60000 MUR