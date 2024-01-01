10 آلاف روبية موريشية إلى جنيه جيرزي

تحويل MUR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mur
170.52 jep

1.00000 MUR = 0.01705 JEP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جيرسي
1 MUR0.01705 JEP
5 MUR0.08526 JEP
10 MUR0.17052 JEP
20 MUR0.34105 JEP
50 MUR0.85262 JEP
100 MUR1.70524 JEP
250 MUR4.26310 JEP
500 MUR8.52620 JEP
1000 MUR17.05240 JEP
2000 MUR34.10480 JEP
5000 MUR85.26200 JEP
10000 MUR170.52400 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mauritian Rupee
1 JEP58.64290 MUR
5 JEP293.21450 MUR
10 JEP586.42900 MUR
20 JEP1172.85800 MUR
50 JEP2932.14500 MUR
100 JEP5864.29000 MUR
250 JEP14660.72500 MUR
500 JEP29321.45000 MUR
1000 JEP58642.90000 MUR
2000 JEP117285.80000 MUR
5000 JEP293214.50000 MUR
10000 JEP586429.00000 MUR