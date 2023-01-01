1 جنيه جيرزي إلى روبية موريشية

تحويل JEP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١ jep
٥٣٫٨٩ mur

1.00000 JEP = 53.88790 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JEP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mauritian Rupee
1 JEP53.88790 MUR
5 JEP269.43950 MUR
10 JEP538.87900 MUR
20 JEP1077.75800 MUR
50 JEP2694.39500 MUR
100 JEP5388.79000 MUR
250 JEP13471.97500 MUR
500 JEP26943.95000 MUR
1000 JEP53887.90000 MUR
2000 JEP107775.80000 MUR
5000 JEP269439.50000 MUR
10000 JEP538879.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جيرسي
1 MUR0.01856 JEP
5 MUR0.09279 JEP
10 MUR0.18557 JEP
20 MUR0.37114 JEP
50 MUR0.92785 JEP
100 MUR1.85570 JEP
250 MUR4.63925 JEP
500 MUR9.27850 JEP
1000 MUR18.55700 JEP
2000 MUR37.11400 JEP
5000 MUR92.78500 JEP
10000 MUR185.57000 JEP