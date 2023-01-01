روبية موريشية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل MUR إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
18.16 fkp

1.00000 MUR = 0.01816 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جزر فوكلاند
1 MUR0.01816 FKP
5 MUR0.09082 FKP
10 MUR0.18164 FKP
20 MUR0.36328 FKP
50 MUR0.90821 FKP
100 MUR1.81642 FKP
250 MUR4.54105 FKP
500 MUR9.08210 FKP
1000 MUR18.16420 FKP
2000 MUR36.32840 FKP
5000 MUR90.82100 FKP
10000 MUR181.64200 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Mauritian Rupee
1 FKP55.05350 MUR
5 FKP275.26750 MUR
10 FKP550.53500 MUR
20 FKP1101.07000 MUR
50 FKP2752.67500 MUR
100 FKP5505.35000 MUR
250 FKP13763.37500 MUR
500 FKP27526.75000 MUR
1000 FKP55053.50000 MUR
2000 FKP110107.00000 MUR
5000 FKP275267.50000 MUR
10000 FKP550535.00000 MUR