روبية موريشية إلى جنيه جزر فوكلاند
تحويل MUR إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جزر فوكلاند
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Mauritian Rupee
|1 FKP
|55.05350 MUR
|5 FKP
|275.26750 MUR
|10 FKP
|550.53500 MUR
|20 FKP
|1101.07000 MUR
|50 FKP
|2752.67500 MUR
|100 FKP
|5505.35000 MUR
|250 FKP
|13763.37500 MUR
|500 FKP
|27526.75000 MUR
|1000 FKP
|55053.50000 MUR
|2000 FKP
|110107.00000 MUR
|5000 FKP
|275267.50000 MUR
|10000 FKP
|550535.00000 MUR