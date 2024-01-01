Mauritius rupisinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile MUR → FKP çevirin

1.000 mur
17,33 fkp

1.00000 MUR = 0.01733 FKP

13:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565751.0748589.25751.45471.651840.9480518.3685
1 GBP1.1674411.25475104.1971.698181.928311.1067921.4429
1 USD0.93040.796972183.04181.35341.536810.8820517.0894
1 INR0.01120350.009597230.012042110.01629780.01850640.01062180.205793

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 MUR0.01733 FKP
5 MUR0.08663 FKP
10 MUR0.17326 FKP
20 MUR0.34652 FKP
50 MUR0.86630 FKP
100 MUR1.73259 FKP
250 MUR4.33148 FKP
500 MUR8.66295 FKP
1000 MUR17.32590 FKP
2000 MUR34.65180 FKP
5000 MUR86.62950 FKP
10000 MUR173.25900 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Mauritius Rupisi
1 FKP57.71700 MUR
5 FKP288.58500 MUR
10 FKP577.17000 MUR
20 FKP1154.34000 MUR
50 FKP2885.85000 MUR
100 FKP5771.70000 MUR
250 FKP14429.25000 MUR
500 FKP28858.50000 MUR
1000 FKP57717.00000 MUR
2000 FKP115434.00000 MUR
5000 FKP288585.00000 MUR
10000 FKP577170.00000 MUR