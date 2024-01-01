100 Falkland Adaları poundundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile FKP → MUR çevirin

1,000£ FKP = 59,58₨ MUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 FKP → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek60,666461,6635
Düşük59,375059,3750
Ortalama59,844660,4326
Değişim-1.78%-0.89%
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1 FKP → MUR istatistikleri

FKP → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 60,6664, en düşük 59,3750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 59,8446 oldu. FKP → MUR kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

FKP → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 61,6635, en düşük 59,3750 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 60,4326 oldu. FKP → MUR kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

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FKP → INR

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FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Mauritius Rupisi
1 FKP59,57590 MUR
5 FKP297,87950 MUR
10 FKP595,75900 MUR
20 FKP1.191,51800 MUR
50 FKP2.978,79500 MUR
100 FKP5.957,59000 MUR
250 FKP14.893,97500 MUR
500 FKP29.787,95000 MUR
1000 FKP59.575,90000 MUR
2000 FKP119.151,80000 MUR
5000 FKP297.879,50000 MUR
10000 FKP595.759,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 MUR0,01679 FKP
5 MUR0,08393 FKP
10 MUR0,16785 FKP
20 MUR0,33571 FKP
50 MUR0,83926 FKP
100 MUR1,67853 FKP
250 MUR4,19633 FKP
500 MUR8,39265 FKP
1000 MUR16,78530 FKP
2000 MUR33,57060 FKP
5000 MUR83,92650 FKP
10000 MUR167,85300 FKP