100 باتاكا ماكاوية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MOP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

100 mop
470.05 uah

1.00000 MOP = 4.70048 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / هريفنيا الأوكرانية
1 MOP4.70048 UAH
5 MOP23.50240 UAH
10 MOP47.00480 UAH
20 MOP94.00960 UAH
50 MOP235.02400 UAH
100 MOP470.04800 UAH
250 MOP1175.12000 UAH
500 MOP2350.24000 UAH
1000 MOP4700.48000 UAH
2000 MOP9400.96000 UAH
5000 MOP23502.40000 UAH
10000 MOP47004.80000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Macanese Pataca
1 UAH0.21274 MOP
5 UAH1.06372 MOP
10 UAH2.12744 MOP
20 UAH4.25488 MOP
50 UAH10.63720 MOP
100 UAH21.27440 MOP
250 UAH53.18600 MOP
500 UAH106.37200 MOP
1000 UAH212.74400 MOP
2000 UAH425.48800 MOP
5000 UAH1063.72000 MOP
10000 UAH2127.44000 MOP