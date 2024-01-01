100 باتاكا ماكاوية إلى دولار سنغافوري

تحويل MOP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

100 mop
16.67 sgd

1.00000 MOP = 0.16670 SGD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار سنغافورة
1 MOP0.16670 SGD
5 MOP0.83350 SGD
10 MOP1.66700 SGD
20 MOP3.33400 SGD
50 MOP8.33500 SGD
100 MOP16.67000 SGD
250 MOP41.67500 SGD
500 MOP83.35000 SGD
1000 MOP166.70000 SGD
2000 MOP333.40000 SGD
5000 MOP833.50000 SGD
10000 MOP1667.00000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Macanese Pataca
1 SGD5.99881 MOP
5 SGD29.99405 MOP
10 SGD59.98810 MOP
20 SGD119.97620 MOP
50 SGD299.94050 MOP
100 SGD599.88100 MOP
250 SGD1499.70250 MOP
500 SGD2999.40500 MOP
1000 SGD5998.81000 MOP
2000 SGD11997.62000 MOP
5000 SGD29994.05000 MOP
10000 SGD59988.10000 MOP