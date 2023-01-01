باتاكا ماكاوية إلى دينار أردني

تحويل MOP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٨٧٫٩٧١ jod

1.00000 MOP = 0.08797 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:40 UTC
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MOP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0659588.60921.436951.661910.9641518.3693
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916671.1119921.1851
1USD0.938150.813438183.1271.348051.559090.904517.2328
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875550.01088090.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الدينار الأردني
1 MOP0.08797 JOD
5 MOP0.43985 JOD
10 MOP0.87971 JOD
20 MOP1.75941 JOD
50 MOP4.39853 JOD
100 MOP8.79707 JOD
250 MOP21.99267 JOD
500 MOP43.98535 JOD
1000 MOP87.97070 JOD
2000 MOP175.94140 JOD
5000 MOP439.85350 JOD
10000 MOP879.70700 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Macanese Pataca
1 JOD11.36740 MOP
5 JOD56.83700 MOP
10 JOD113.67400 MOP
20 JOD227.34800 MOP
50 JOD568.37000 MOP
100 JOD1136.74000 MOP
250 JOD2841.85000 MOP
500 JOD5683.70000 MOP
1000 JOD11367.40000 MOP
2000 JOD22734.80000 MOP
5000 JOD56837.00000 MOP
10000 JOD113674.00000 MOP