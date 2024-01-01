Makau patacasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MOP → JOD çevirin

1.000 mop
88,032 jod

1.00000 MOP = 0.08803 JOD

12:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561551.074589.22481.454821.652310.94813518.3574
1 GBP1.1680111.25505104.2171.699271.929961.1074321.442
1 USD0.930650.796781183.03841.353951.537750.8823517.0846
1 INR0.01120770.009595330.012042610.01630510.01851860.01062580.205743

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Makau patacasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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MOP → CNY

MOP → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Ürdün Dinarı
1 MOP0.08803 JOD
5 MOP0.44016 JOD
10 MOP0.88031 JOD
20 MOP1.76063 JOD
50 MOP4.40158 JOD
100 MOP8.80315 JOD
250 MOP22.00787 JOD
500 MOP44.01575 JOD
1000 MOP88.03150 JOD
2000 MOP176.06300 JOD
5000 MOP440.15750 JOD
10000 MOP880.31500 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Makau Patakası
1 JOD11.35960 MOP
5 JOD56.79800 MOP
10 JOD113.59600 MOP
20 JOD227.19200 MOP
50 JOD567.98000 MOP
100 JOD1135.96000 MOP
250 JOD2839.90000 MOP
500 JOD5679.80000 MOP
1000 JOD11359.60000 MOP
2000 JOD22719.20000 MOP
5000 JOD56798.00000 MOP
10000 JOD113596.00000 MOP