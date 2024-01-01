5 Makau patacasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MOP → JOD çevirin

5 mop
0,439 jod

1,000 MOP = 0,08782 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Makau patacasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Ürdün Dinarı
1 MOP0,08782 JOD
5 MOP0,43910 JOD
10 MOP0,87821 JOD
20 MOP1,75641 JOD
50 MOP4,39104 JOD
100 MOP8,78207 JOD
250 MOP21,95518 JOD
500 MOP43,91035 JOD
1000 MOP87,82070 JOD
2000 MOP175,64140 JOD
5000 MOP439,10350 JOD
10000 MOP878,20700 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Makau Patakası
1 JOD11,38680 MOP
5 JOD56,93400 MOP
10 JOD113,86800 MOP
20 JOD227,73600 MOP
50 JOD569,34000 MOP
100 JOD1.138,68000 MOP
250 JOD2.846,70000 MOP
500 JOD5.693,40000 MOP
1000 JOD11.386,80000 MOP
2000 JOD22.773,60000 MOP
5000 JOD56.934,00000 MOP
10000 JOD113.868,00000 MOP