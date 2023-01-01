باتاكا ماكاوية إلى دينار بحريني

تحويل MOP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
46.773 bhd

1.00000 MOP = 0.04677 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:34 UTC
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MOP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.437051.661440.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657341.916141.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.34821.558720.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621860.01875110.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Bahraini Dinar
1 MOP0.04677 BHD
5 MOP0.23387 BHD
10 MOP0.46773 BHD
20 MOP0.93547 BHD
50 MOP2.33867 BHD
100 MOP4.67734 BHD
250 MOP11.69335 BHD
500 MOP23.38670 BHD
1000 MOP46.77340 BHD
2000 MOP93.54680 BHD
5000 MOP233.86700 BHD
10000 MOP467.73400 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Macanese Pataca
1 BHD21.37970 MOP
5 BHD106.89850 MOP
10 BHD213.79700 MOP
20 BHD427.59400 MOP
50 BHD1068.98500 MOP
100 BHD2137.97000 MOP
250 BHD5344.92500 MOP
500 BHD10689.85000 MOP
1000 BHD21379.70000 MOP
2000 BHD42759.40000 MOP
5000 BHD106898.50000 MOP
10000 BHD213797.00000 MOP