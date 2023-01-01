ألف دينار بحريني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BHD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢١٬٤٤٦٫٥٠ mop

1.00000 BHD = 21.44650 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:50 UTC
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BHD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Macanese Pataca
1 BHD21.44650 MOP
5 BHD107.23250 MOP
10 BHD214.46500 MOP
20 BHD428.93000 MOP
50 BHD1072.32500 MOP
100 BHD2144.65000 MOP
250 BHD5361.62500 MOP
500 BHD10723.25000 MOP
1000 BHD21446.50000 MOP
2000 BHD42893.00000 MOP
5000 BHD107232.50000 MOP
10000 BHD214465.00000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Bahraini Dinar
1 MOP0.04663 BHD
5 MOP0.23314 BHD
10 MOP0.46628 BHD
20 MOP0.93255 BHD
50 MOP2.33139 BHD
100 MOP4.66277 BHD
250 MOP11.65693 BHD
500 MOP23.31385 BHD
1000 MOP46.62770 BHD
2000 MOP93.25540 BHD
5000 MOP233.13850 BHD
10000 MOP466.27700 BHD