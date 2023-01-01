توغروغ منغولي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MNT إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
10.52 uah

1.00000 MNT = 0.01052 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436941.662090.963818.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657561.917281.1117821.1894
1USD0.93820.813306183.1271.34811.559330.904217.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621740.01875840.01087730.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / هريفنيا الأوكرانية
1 MNT0.01052 UAH
5 MNT0.05262 UAH
10 MNT0.10523 UAH
20 MNT0.21047 UAH
50 MNT0.52616 UAH
100 MNT1.05233 UAH
250 MNT2.63082 UAH
500 MNT5.26165 UAH
1000 MNT10.52330 UAH
2000 MNT21.04660 UAH
5000 MNT52.61650 UAH
10000 MNT105.23300 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / التوغروغ المنغولي
1 UAH95.02690 MNT
5 UAH475.13450 MNT
10 UAH950.26900 MNT
20 UAH1900.53800 MNT
50 UAH4751.34500 MNT
100 UAH9502.69000 MNT
250 UAH23756.72500 MNT
500 UAH47513.45000 MNT
1000 UAH95026.90000 MNT
2000 UAH190053.80000 MNT
5000 UAH475134.50000 MNT
10000 UAH950269.00000 MNT