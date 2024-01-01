5000 توغروغ منغولي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MNT إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mnt
56.05 uah

1.00000 MNT = 0.01121 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / هريفنيا الأوكرانية
1 MNT0.01121 UAH
5 MNT0.05605 UAH
10 MNT0.11210 UAH
20 MNT0.22419 UAH
50 MNT0.56049 UAH
100 MNT1.12097 UAH
250 MNT2.80242 UAH
500 MNT5.60485 UAH
1000 MNT11.20970 UAH
2000 MNT22.41940 UAH
5000 MNT56.04850 UAH
10000 MNT112.09700 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / التوغروغ المنغولي
1 UAH89.20840 MNT
5 UAH446.04200 MNT
10 UAH892.08400 MNT
20 UAH1784.16800 MNT
50 UAH4460.42000 MNT
100 UAH8920.84000 MNT
250 UAH22302.10000 MNT
500 UAH44604.20000 MNT
1000 UAH89208.40000 MNT
2000 UAH178416.80000 MNT
5000 UAH446042.00000 MNT
10000 UAH892084.00000 MNT