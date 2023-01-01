توغروغ منغولي إلى شلن كيني

تحويل MNT إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
42 kes

1.00000 MNT = 0.04242 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.437051.661960.9635518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657681.917131.1114921.1882
1USD0.93820.813306183.1271.34821.559210.9039517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621860.0187570.01087430.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / شلن كيني
1 MNT0.04242 KES
5 MNT0.21209 KES
10 MNT0.42417 KES
20 MNT0.84835 KES
50 MNT2.12086 KES
100 MNT4.24173 KES
250 MNT10.60432 KES
500 MNT21.20865 KES
1000 MNT42.41730 KES
2000 MNT84.83460 KES
5000 MNT212.08650 KES
10000 MNT424.17300 KES
معدلات التحويل شلن كيني / التوغروغ المنغولي
1 KES23.57530 MNT
5 KES117.87650 MNT
10 KES235.75300 MNT
20 KES471.50600 MNT
50 KES1178.76500 MNT
100 KES2357.53000 MNT
250 KES5893.82500 MNT
500 KES11787.65000 MNT
1000 KES23575.30000 MNT
2000 KES47150.60000 MNT
5000 KES117876.50000 MNT
10000 KES235753.00000 MNT