5 شلن كيني إلى توغروغ منغولي

تحويل KES إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

٥ kes
١١٥٫٦٠ mnt

1.00000 KES = 23.12080 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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KES إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37265764.591.371650.945450.8227071.5837883.182
1SGD0.7285181557.0170.9992710.6887750.5993571.1538160.5996
1NGN0.001307890.0017952810.001793970.001236540.001076010.002071410.108793
1CAD0.7290491.00073557.42410.6892780.5997931.1546560.6438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / التوغروغ المنغولي
1 KES23.12080 MNT
5 KES115.60400 MNT
10 KES231.20800 MNT
20 KES462.41600 MNT
50 KES1156.04000 MNT
100 KES2312.08000 MNT
250 KES5780.20000 MNT
500 KES11560.40000 MNT
1000 KES23120.80000 MNT
2000 KES46241.60000 MNT
5000 KES115604.00000 MNT
10000 KES231208.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / شلن كيني
1 MNT0.04325 KES
5 MNT0.21625 KES
10 MNT0.43251 KES
20 MNT0.86502 KES
50 MNT2.16255 KES
100 MNT4.32510 KES
250 MNT10.81275 KES
500 MNT21.62550 KES
1000 MNT43.25100 KES
2000 MNT86.50200 KES
5000 MNT216.25500 KES
10000 MNT432.51000 KES