5000 توغروغ منغولي إلى شلن كيني

تحويل MNT إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mnt
216 kes

1.00000 MNT = 0.04322 KES

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / شلن كيني
1 MNT0.04322 KES
5 MNT0.21610 KES
10 MNT0.43219 KES
20 MNT0.86439 KES
50 MNT2.16098 KES
100 MNT4.32195 KES
250 MNT10.80488 KES
500 MNT21.60975 KES
1000 MNT43.21950 KES
2000 MNT86.43900 KES
5000 MNT216.09750 KES
10000 MNT432.19500 KES
معدلات التحويل شلن كيني / التوغروغ المنغولي
1 KES23.13770 MNT
5 KES115.68850 MNT
10 KES231.37700 MNT
20 KES462.75400 MNT
50 KES1156.88500 MNT
100 KES2313.77000 MNT
250 KES5784.42500 MNT
500 KES11568.85000 MNT
1000 KES23137.70000 MNT
2000 KES46275.40000 MNT
5000 KES115688.50000 MNT
10000 KES231377.00000 MNT