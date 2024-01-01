1 توغروغ منغولي إلى جنيه مصري

تحويل MNT إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0.01 egp

1.00000 MNT = 0.00914 EGP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه مصري
1 MNT0.00914 EGP
5 MNT0.04569 EGP
10 MNT0.09138 EGP
20 MNT0.18277 EGP
50 MNT0.45692 EGP
100 MNT0.91384 EGP
250 MNT2.28461 EGP
500 MNT4.56922 EGP
1000 MNT9.13845 EGP
2000 MNT18.27690 EGP
5000 MNT45.69225 EGP
10000 MNT91.38450 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / التوغروغ المنغولي
1 EGP109.42800 MNT
5 EGP547.14000 MNT
10 EGP1094.28000 MNT
20 EGP2188.56000 MNT
50 EGP5471.40000 MNT
100 EGP10942.80000 MNT
250 EGP27357.00000 MNT
500 EGP54714.00000 MNT
1000 EGP109428.00000 MNT
2000 EGP218856.00000 MNT
5000 EGP547140.00000 MNT
10000 EGP1094280.00000 MNT