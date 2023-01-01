توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

تحويل MNT إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٢٦ chf

1.00000 MNT = 0.00026 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MNT إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066188.62171.43711.662150.963718.3716
1GBP1.1533411.2296102.2131.65751.917061.1114721.1891
1USD0.9380.813273183.1271.3481.559090.9039517.2325
1INR0.01128390.00978350.012029810.01621620.01875550.01087430.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الفرنك السويسري
1 MNT0.00026 CHF
5 MNT0.00130 CHF
10 MNT0.00260 CHF
20 MNT0.00520 CHF
50 MNT0.01301 CHF
100 MNT0.02601 CHF
250 MNT0.06503 CHF
500 MNT0.13006 CHF
1000 MNT0.26013 CHF
2000 MNT0.52026 CHF
5000 MNT1.30065 CHF
10000 MNT2.60129 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / التوغروغ المنغولي
1 CHF3844.24000 MNT
5 CHF19221.20000 MNT
10 CHF38442.40000 MNT
20 CHF76884.80000 MNT
50 CHF192212.00000 MNT
100 CHF384424.00000 MNT
250 CHF961060.00000 MNT
500 CHF1922120.00000 MNT
1000 CHF3844240.00000 MNT
2000 CHF7688480.00000 MNT
5000 CHF19221200.00000 MNT
10000 CHF38442400.00000 MNT