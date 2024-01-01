20 توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

تحويل MNT إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

20 mnt
0.01 chf

1.00000 MNT = 0.00026 CHF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الفرنك السويسري
1 MNT0.00026 CHF
5 MNT0.00131 CHF
10 MNT0.00261 CHF
20 MNT0.00523 CHF
50 MNT0.01306 CHF
100 MNT0.02613 CHF
250 MNT0.06531 CHF
500 MNT0.13063 CHF
1000 MNT0.26125 CHF
2000 MNT0.52251 CHF
5000 MNT1.30627 CHF
10000 MNT2.61254 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / التوغروغ المنغولي
1 CHF3827.69000 MNT
5 CHF19138.45000 MNT
10 CHF38276.90000 MNT
20 CHF76553.80000 MNT
50 CHF191384.50000 MNT
100 CHF382769.00000 MNT
250 CHF956922.50000 MNT
500 CHF1913845.00000 MNT
1000 CHF3827690.00000 MNT
2000 CHF7655380.00000 MNT
5000 CHF19138450.00000 MNT
10000 CHF38276900.00000 MNT