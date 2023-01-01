أرياري مدغشقري إلى روبية باكستانية

تحويل MGA إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
64.52 pkr

1.00000 MGA = 0.06452 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:43 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MGA إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.61421.437581.661760.964418.3665
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916221.1119621.1789
1USD0.93790.813438183.121.348451.558720.904617.2277
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622290.01875270.01088310.207263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Pakistani Rupee
1 MGA0.06452 PKR
5 MGA0.32260 PKR
10 MGA0.64520 PKR
20 MGA1.29041 PKR
50 MGA3.22602 PKR
100 MGA6.45204 PKR
250 MGA16.13010 PKR
500 MGA32.26020 PKR
1000 MGA64.52040 PKR
2000 MGA129.04080 PKR
5000 MGA322.60200 PKR
10000 MGA645.20400 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / أرياري مدغشقر
1 PKR15.49900 MGA
5 PKR77.49500 MGA
10 PKR154.99000 MGA
20 PKR309.98000 MGA
50 PKR774.95000 MGA
100 PKR1549.90000 MGA
250 PKR3874.75000 MGA
500 PKR7749.50000 MGA
1000 PKR15499.00000 MGA
2000 PKR30998.00000 MGA
5000 PKR77495.00000 MGA
10000 PKR154990.00000 MGA