10 روبية باكستانية إلى أرياري مدغشقري

تحويل PKR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

10 pkr
159 mga

1.00000 PKR = 15.92190 MGA

Mid-market exchange rate at 04:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073689.29671.465411.647760.9633518.73
1GBP1.15311.2378102.9541.689541.899781.1107521.5947
1USD0.931450.807885183.1751.364951.53480.897417.446
1INR0.01119860.009713070.012022810.01641060.01845270.01078930.209751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / أرياري مدغشقر
1 PKR15.92190 MGA
5 PKR79.60950 MGA
10 PKR159.21900 MGA
20 PKR318.43800 MGA
50 PKR796.09500 MGA
100 PKR1592.19000 MGA
250 PKR3980.47500 MGA
500 PKR7960.95000 MGA
1000 PKR15921.90000 MGA
2000 PKR31843.80000 MGA
5000 PKR79609.50000 MGA
10000 PKR159219.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Pakistani Rupee
1 MGA0.06281 PKR
5 MGA0.31403 PKR
10 MGA0.62807 PKR
20 MGA1.25613 PKR
50 MGA3.14033 PKR
100 MGA6.28066 PKR
250 MGA15.70165 PKR
500 MGA31.40330 PKR
1000 MGA62.80660 PKR
2000 MGA125.61320 PKR
5000 MGA314.03300 PKR
10000 MGA628.06600 PKR