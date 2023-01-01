أرياري مدغشقري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MGA إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
105.32 kzt

1.00000 MGA = 0.10532 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:40 UTC
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MGA إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.61421.437691.66150.9644518.3644
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.915921.1122721.1765
1USD0.9380.813438183.121.348551.558480.9046517.2258
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622410.01874980.01088370.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / تنغي كازاخستاني
1 MGA0.10532 KZT
5 MGA0.52658 KZT
10 MGA1.05316 KZT
20 MGA2.10632 KZT
50 MGA5.26580 KZT
100 MGA10.53160 KZT
250 MGA26.32900 KZT
500 MGA52.65800 KZT
1000 MGA105.31600 KZT
2000 MGA210.63200 KZT
5000 MGA526.58000 KZT
10000 MGA1053.16000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / أرياري مدغشقر
1 KZT9.49519 MGA
5 KZT47.47595 MGA
10 KZT94.95190 MGA
20 KZT189.90380 MGA
50 KZT474.75950 MGA
100 KZT949.51900 MGA
250 KZT2373.79750 MGA
500 KZT4747.59500 MGA
1000 KZT9495.19000 MGA
2000 KZT18990.38000 MGA
5000 KZT47475.95000 MGA
10000 KZT94951.90000 MGA