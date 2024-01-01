Madagaskar ariarisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MGA → KZT çevirin

1.000 mga
99,02 kzt

1.00000 MGA = 0.09902 KZT

11:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555051.073689.15071.453711.651820.9480718.3326
1 GBP1.168911.25495104.211.699271.930841.108221.4293
1 USD0.931450.796844183.0391.354051.538580.8830517.0758
1 INR0.0112170.009596030.012042510.01630620.01852840.01063420.205636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kazakistan Tengesi
1 MGA0.09902 KZT
5 MGA0.49508 KZT
10 MGA0.99016 KZT
20 MGA1.98032 KZT
50 MGA4.95079 KZT
100 MGA9.90158 KZT
250 MGA24.75395 KZT
500 MGA49.50790 KZT
1000 MGA99.01580 KZT
2000 MGA198.03160 KZT
5000 MGA495.07900 KZT
10000 MGA990.15800 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Madagaskar Ariarisi
1 KZT10.09940 MGA
5 KZT50.49700 MGA
10 KZT100.99400 MGA
20 KZT201.98800 MGA
50 KZT504.97000 MGA
100 KZT1009.94000 MGA
250 KZT2524.85000 MGA
500 KZT5049.70000 MGA
1000 KZT10099.40000 MGA
2000 KZT20198.80000 MGA
5000 KZT50497.00000 MGA
10000 KZT100994.00000 MGA