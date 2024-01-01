2.000 Kazakistan tengesinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile KZT → MGA çevirin

1,000₸ KZT = 9,366Ar MGA

21:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 KZT → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,51389,5977
Düşük9,29919,2594
Ortalama9,40869,4232
Değişim-1.56%-2.42%
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1 KZT → MGA istatistikleri

KZT → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,5138, en düşük 9,2991 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,4086 oldu. KZT → MGA kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

KZT → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,5977, en düşük 9,2594 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,4232 oldu. KZT → MGA kurundaki değişiklik -2.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1560,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95312,8920,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5350,7070,5911,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Madagaskar Ariarisi
1 KZT9,36571 MGA
5 KZT46,82855 MGA
10 KZT93,65710 MGA
20 KZT187,31420 MGA
50 KZT468,28550 MGA
100 KZT936,57100 MGA
250 KZT2.341,42750 MGA
500 KZT4.682,85500 MGA
1000 KZT9.365,71000 MGA
2000 KZT18.731,42000 MGA
5000 KZT46.828,55000 MGA
10000 KZT93.657,10000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kazakistan Tengesi
1 MGA0,10677 KZT
5 MGA0,53386 KZT
10 MGA1,06772 KZT
20 MGA2,13544 KZT
50 MGA5,33860 KZT
100 MGA10,67720 KZT
250 MGA26,69300 KZT
500 MGA53,38600 KZT
1000 MGA106,77200 KZT
2000 MGA213,54400 KZT
5000 MGA533,86000 KZT
10000 MGA1.067,72000 KZT