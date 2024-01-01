100 Madagaskar ariarisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MGA → KZT çevirin

100 mga
10,48 kzt

1,000Ar MGA = 0,1048₸ KZT

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10740,1074
Düşük0,10440,0991
Ortalama0,10590,1027
Değişim-1.28%4.35%
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1 MGA → KZT istatistikleri

MGA → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1074, en düşük 0,1044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1059 oldu. MGA → KZT kurundaki değişiklik -1.28 değerindeydi.

MGA → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1074, en düşük 0,0991 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1027 oldu. MGA → KZT kurundaki değişiklik 4.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2791,54
1 EUR1,07911,4970,8471,8141,44219,7161,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1671,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1421,70323,2831,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kazakistan Tengesi
1 MGA0,10476 KZT
5 MGA0,52381 KZT
10 MGA1,04761 KZT
20 MGA2,09522 KZT
50 MGA5,23805 KZT
100 MGA10,47610 KZT
250 MGA26,19025 KZT
500 MGA52,38050 KZT
1000 MGA104,76100 KZT
2000 MGA209,52200 KZT
5000 MGA523,80500 KZT
10000 MGA1.047,61000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Madagaskar Ariarisi
1 KZT9,54551 MGA
5 KZT47,72755 MGA
10 KZT95,45510 MGA
20 KZT190,91020 MGA
50 KZT477,27550 MGA
100 KZT954,55100 MGA
250 KZT2.386,37750 MGA
500 KZT4.772,75500 MGA
1000 KZT9.545,51000 MGA
2000 KZT19.091,02000 MGA
5000 KZT47.727,55000 MGA
10000 KZT95.455,10000 MGA