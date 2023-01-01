أرياري مدغشقري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MGA إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٥٫٠٦ czk

1.00000 MGA = 0.00506 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:36 UTC
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MGA إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.59761.437631.66170.964218.3594
1GBP1.153411.22935102.1841.658091.916521.1121121.1747
1USD0.93820.813438183.121.348751.558970.904617.2243
1INR0.0112870.009786310.012030810.01622650.01875560.01088310.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

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MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MGA0.00506 CZK
5 MGA0.02529 CZK
10 MGA0.05058 CZK
20 MGA0.10116 CZK
50 MGA0.25291 CZK
100 MGA0.50582 CZK
250 MGA1.26454 CZK
500 MGA2.52908 CZK
1000 MGA5.05817 CZK
2000 MGA10.11634 CZK
5000 MGA25.29085 CZK
10000 MGA50.58170 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / أرياري مدغشقر
1 CZK197.70000 MGA
5 CZK988.50000 MGA
10 CZK1977.00000 MGA
20 CZK3954.00000 MGA
50 CZK9885.00000 MGA
100 CZK19770.00000 MGA
250 CZK49425.00000 MGA
500 CZK98850.00000 MGA
1000 CZK197700.00000 MGA
2000 CZK395400.00000 MGA
5000 CZK988500.00000 MGA
10000 CZK1977000.00000 MGA