ليو مولدوفي إلى ريال عماني

تحويل MDL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢١٫٤٠٢ omr

1.00000 MDL = 0.02140 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الريال العماني
1 MDL0.02140 OMR
5 MDL0.10701 OMR
10 MDL0.21402 OMR
20 MDL0.42804 OMR
50 MDL1.07009 OMR
100 MDL2.14018 OMR
250 MDL5.35045 OMR
500 MDL10.70090 OMR
1000 MDL21.40180 OMR
2000 MDL42.80360 OMR
5000 MDL107.00900 OMR
10000 MDL214.01800 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / مولدوفى Leu
1 OMR46.72500 MDL
5 OMR233.62500 MDL
10 OMR467.25000 MDL
20 OMR934.50000 MDL
50 OMR2336.25000 MDL
100 OMR4672.50000 MDL
250 OMR11681.25000 MDL
500 OMR23362.50000 MDL
1000 OMR46725.00000 MDL
2000 OMR93450.00000 MDL
5000 OMR233625.00000 MDL
10000 OMR467250.00000 MDL