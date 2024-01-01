Moldova leyinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MDL → OMR çevirin

1.000 mdl
21,565 omr

1.00000 MDL = 0.02156 OMR

11:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556351.073689.15191.453711.651690.94805518.3295
1 GBP1.1687211.25475104.1951.698991.930381.1080121.4222
1 USD0.931450.796972183.04011.354051.538460.8830517.0729
1 INR0.01121680.009597430.012042410.0163060.01852670.0106340.205598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Umman Riyali
1 MDL0.02156 OMR
5 MDL0.10782 OMR
10 MDL0.21565 OMR
20 MDL0.43130 OMR
50 MDL1.07825 OMR
100 MDL2.15649 OMR
250 MDL5.39123 OMR
500 MDL10.78245 OMR
1000 MDL21.56490 OMR
2000 MDL43.12980 OMR
5000 MDL107.82450 OMR
10000 MDL215.64900 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Moldova Leyi
1 OMR46.37160 MDL
5 OMR231.85800 MDL
10 OMR463.71600 MDL
20 OMR927.43200 MDL
50 OMR2318.58000 MDL
100 OMR4637.16000 MDL
250 OMR11592.90000 MDL
500 OMR23185.80000 MDL
1000 OMR46371.60000 MDL
2000 OMR92743.20000 MDL
5000 OMR231858.00000 MDL
10000 OMR463716.00000 MDL