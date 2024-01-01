250 Moldova leyinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile MDL → OMR çevirin

250 mdl
5,459 omr

1,000L MDL = 0,02184ر.ع. OMR

16:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02180,0219
Düşük0,02160,0216
Ortalama0,02170,0218
Değişim0.98%-0.01%
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1 MDL → OMR istatistikleri

MDL → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0218, en düşük 0,0216 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0217 oldu. MDL → OMR kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0219, en düşük 0,0216 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0218 oldu. MDL → OMR kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2241,3851,53683,761,6791,337
1 GBP1,276123,2461,7671,959106,842,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10860,4611,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Umman Riyali
1 MDL0,02184 OMR
5 MDL0,10918 OMR
10 MDL0,21835 OMR
20 MDL0,43670 OMR
50 MDL1,09175 OMR
100 MDL2,18350 OMR
250 MDL5,45875 OMR
500 MDL10,91750 OMR
1000 MDL21,83500 OMR
2000 MDL43,67000 OMR
5000 MDL109,17500 OMR
10000 MDL218,35000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Moldova Leyi
1 OMR45,79800 MDL
5 OMR228,99000 MDL
10 OMR457,98000 MDL
20 OMR915,96000 MDL
50 OMR2.289,90000 MDL
100 OMR4.579,80000 MDL
250 OMR11.449,50000 MDL
500 OMR22.899,00000 MDL
1000 OMR45.798,00000 MDL
2000 OMR91.596,00000 MDL
5000 OMR228.990,00000 MDL
10000 OMR457.980,00000 MDL